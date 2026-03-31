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Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain tras ganar el Campeonato de Europa: “No era nuestro objetivo, pero lo hemos conseguido"

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18:00 - 20:00
Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain, con los trofeos del Campeonato de Europa, en Zarautz. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Janire Gonzalez-Etxabarri eta Adur Amatriain Europako surf txapeldunei elkarrizketa
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EITB

Última actualización

La surfista zumaiarra ha reconocido que llegó al campeonato con problemas de rodilla y que su objetivo era superar un par de mangas. Asimismo, el surfista de Zarautz ha confesado que se daba por satisfecho con el séptimo puesto, que le otorgaba el billete al Challenger.

Los surfistas Janire González-Etxabarri y Adur Amatriain se proclaman campeones de Europa
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