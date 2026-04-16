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Ainhize Belar: “He conseguido hacer tres una vías 9A en 15 días, algo que no me esperaba y es super grande para mi"

Ainhize Belar eskalatzailea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ainhize Belar: "Hamabost egunetan hiru 9A egitea lortu dut, espero ez nuen zerbait, eta oso handia da niretzat"
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La escaladora vizcaína ha repasado sus logros esta temporada entre los cuales destacan 'La Reina Mora' y 'Estado Crítico', también ha hablado sobre los proyectos que le esperan en el futuro mas próximo. Además, ha subrayado el crecimiento de la escalada en general y más especificamente la participación de las mujeres en este deporte, sobre todo en "la roca". Esto, según la joven escaladora, es muy "motivador".

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