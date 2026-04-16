O Gran Camiño
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Romeo gana en Padrón con una exhibición y Pinarello es el nuevo líder

El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.
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El vallisoletano del equipo Movistar Iván Romeo en el podio de Padrón. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ivan Romeok irabazi du O Gran Camiñoko hirugarren etapa eta Alessandro Pinarello da lider berria
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El vallisoletano del equipo Movistar Iván Romeo se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada este jueves entre las localidades coruñesas de Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.

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18:00 - 20:00
Iván Romeo cruza en solitario la meta

A pesar de que en un primer momento, en la clasificación general provisional, aparecía el noruego Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) como onuevo líder de la prueba, la organización de O Gran Camiño ha informado de que “tras una revisión de las bonificaciones” de los tres esprints de la tercera jornada, el italiano Alessandro Pinarello es el nuevo líder de la carrera.

El ciclista del NSN Cycling Team está “empatado a tiempo” con el noruego, pero mañana saldrá de Xinzo de Limia vestido de amarillo.

La cuarta etapa abarca un recorrido de 155,5 kilómetros con 3.103 metros de desnivel y tres puertos categorizados. La etapa reina apunta a marcar las diferencias con el ascenso al Alto de Cabeza de Meda.

Vídeo: Iván Romeo (Movistar Team) gana la tercera etapa de O Gran Camiño
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