A pesar de que en un primer momento, en la clasificación general provisional, aparecía el noruego Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) como onuevo líder de la prueba, la organización de O Gran Camiño ha informado de que “tras una revisión de las bonificaciones” de los tres esprints de la tercera jornada, el italiano Alessandro Pinarello es el nuevo líder de la carrera.

El ciclista del NSN Cycling Team está “empatado a tiempo” con el noruego, pero mañana saldrá de Xinzo de Limia vestido de amarillo.

La cuarta etapa abarca un recorrido de 155,5 kilómetros con 3.103 metros de desnivel y tres puertos categorizados. La etapa reina apunta a marcar las diferencias con el ascenso al Alto de Cabeza de Meda.