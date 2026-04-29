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Eneko Pou completa la travesía de Carros de Foc

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18:00 - 20:00
Eneko Pou, en primer término, en la travesía de Carros de Foc en los Pirineos. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eneko Pouk Carros de Foc zeharkaldia egin du
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KIROLAK EITB

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Ha completado la que es considerada la alta ruta por excelencia de los Pirineos junto a la vasca Isa Casado, el riojano Alfredo del Campo y el andorrano Albert Babot. El equipo cubrió un total de 60 kilómetros y 5100 metros de desnivel positivo en tres jornadas intensas. 

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