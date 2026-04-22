La escaladora vizcaína ha repasado sus logros esta temporada entre los cuales destacan 'La Reina Mora' y 'Estado Crítico', también ha hablado sobre los proyectos que le esperan en el futuro mas próximo. Además, ha subrayado el crecimiento de la escalada en general y más especificamente la participación de las mujeres en este deporte, sobre todo en "la roca". Esto, según la joven escaladora, es muy "motivador".