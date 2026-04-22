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El canal Kaiwi de Hawái, próximo reto de Iskander Sagarminaga

Iskander Sagarminaga igerilaria
18:00 - 20:00
Iskander Sagarminaga, nadador
Euskaraz irakurri: Hawaiiko Kaiwi kanala, Iskander Sagarminagaren hurrengo erronka
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KIROLAK EITB

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Cruzar el canal Kawai de Hawái será el siguiente reto del nadador galdakaoztarra Iskander Sagarminaga.

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