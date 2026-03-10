Higinio Rivero ha obtenido el vigésimo cuarto puesto en la prueba de esprint de esquí de fondo en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026, que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia, este martes. Rivero no ha logrado clasificarse para las semifinales de la competición, pero ha hecho historia, porque se ha convertido en el primer deportista del Estado que compite en tres deportes diferentes en los Juegos Paralímpicos, después de haberlo hecho en piragüismo y en biatlón.

En concreto, Rivero participó en Tokio 2020 y en París 2024 4n piragüismo, y en estos Juegos Paralímpicos ya había competido en biatlón. En la prueba disputada este martes, Rivero, con 2:31.04 en la ronda de clasificación, ha quedado lejos de la duodécima posición, que otorgaba el pase a semifinales. La prueba ha sido ganada por Liu Zixu (China), Cristian Westemaier Ribera (Brasil) se ha hecho con la medalla de plata, y el bronce ha sido para el kazajo Yerbol Khamitov.

"Las sensaciones de hoy han sido muy buenas en el esquí, me estoy encontrando muy bien. Hemos hecho una variación de bastones para tener más cadencia de bastoneo y vemos que ha salido muy bien, nos hemos adaptado muy bien a ella", ha señalado Rivero, en declaraciones difundidas por el Comité Paralímpico Español.

Rivero ha decidido no competir el miércoles, en la prueba de diez kilómetros: "Prefiero reservarme para la última prueba de biatlón y para los 20 kilómetros del esquí de fondo”, ha explicado. De esta forma, todavía le quedan dos jornadas de competición, este viernes y este domingo.