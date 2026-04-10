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Iker Vicente, subcampeón del mundo de velocidad

Iker Vicente Australian, munduko azkartasun txapelketan.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iker Vicente bigarren izan da aizkolaritzako munduko azkartasun txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Iker Vicente ha sido segundo en el campeonato del mundo de velocidad que se ha disputado en Australia. El único que ha podido con el aizkolari de Otsagabia ha sido Kody Steers y lo ha conseguido por un solo segundo. 

Iker Vicente Herri-kirolak Aizkolaritza

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