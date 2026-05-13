EUSKAL DUATLOIA

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Comienzan las semifinales del duatlón este fin de semana en Berastegi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Duatloiaren finalerdiak hasiko dira asteburuan Berastegin
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este fin de semana se disputa la primera semifinal de la ‘Euskal Duatloia’, en Berastegi. El sábado, a las cinco de la tarde en frente de la escuela de Berastegi. La segunda, el 23 de mayo en la Plaza Euskadi de Zumarraga. La final se disputará el 7 de junio en Tolosa.

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