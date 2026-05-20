Segunda semifinal del duatlón este fin de semana en Zumarraga
Trece deportistas competirán, pero sólo tres lograrán el pase a la final que se disputará el 7 de junio en Tolosa. La semana pasada, Eloy Kortxero, Julen Kañamares y Oier Mitxelena consiguieron la clasificación en la primera semifinal, en Berastegi.
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Comienzan las semifinales del duatlón este fin de semana en Berastegi
Este fin de semana se disputa la primera semifinal de la ‘Euskal Duatloia’, en Berastegi. El sábado, a las cinco de la tarde en frente de la escuela de Berastegi. La segunda, el 23 de mayo en la Plaza Euskadi de Zumarraga. La final se disputará el 7 de junio en Tolosa.
Albizuri se impuso con holgura en la final masculina “Harri Herri”
El equipo Albizuri se impuso en la final masculina de "Harri Herri" tras derrotar a los harrijasotzailes de Etxauri. No en vano, el grupo formado por Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta realizó 28 alzadas a la piedra irregular.
Sensaciones de los campeones de Albizuri durante la final
El equipo Albizuri se ha impuesto en la cuarta edición de Harri Herri tras derrotar en la final masculina a Etxauri. En la última prueba por equipos, Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi y Xabier Aranburu Guzta han realizado 28 alzadas a la piedra irregular.
Albizuri se cala la txapela tras hacer 28 alzadas a la piedra irregular y derrotar a Etxauri en la final
Los campeones han dispuesto de casi un minuto más para realizar la última y decisiva prueba, y no han perdonado. Previamente, han dominado casi todas las pruebas individuales, salvo una, ya que Etxauri sólo se ha impuesto con el cilindro de 125 kilos.
Iker Vicente, tras lograr el subcampeonato en Australia: “Muy contento, pero llevo cuatro años ahí, muy cerca”
El aizkolari de Otsagabia ha obtenido el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Velocidad, en Australia. Hemos estado con él, y nos ha contado cómo se veía mejor que nunca, “pero me he encontrado con rivales que también han estado mejor que nunca”.
Ulia se proclama campeón de “Harri Herri" femenino
El equipo Ulia ha ganado la cuarta edición de Harri Herri tras superar en la final femenina Mollarri.
Sensaciones de las campeonas de Ulia y su alegría final
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el conjunto formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 47 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba del programa.
Ulia se lleva la txapela tras vencer en la final a Mollarri y realizar 47 alzadas a la piedra irregular
Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefanía Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha ganado una apretada y emocionante final.
Etxauri supera a Igeldo en la segunda semifinal y logra la mejor marca con la piedra irregular
Los levantadores de Joseba Ostolaza, Jon Marijuan, Gari Garmendia, Beñat Telleria e Imanol Royo Lartain, han dado 20 alzadas a la piedra irregular en 4:37 minutos. Por su parte, el cuarteto capitaneado por Joxe Ramón Iruretagoiena Izeta II ha levantado el pedrusco 15 veces en 04:03 minutos.