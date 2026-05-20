EUSKAL DUATLOIA

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Segunda semifinal del duatlón este fin de semana en Zumarraga

Duatloia-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación de la segunda semifinal. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Duatloiaren bigarren finalerdia, asteburuan, Zumarragan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Trece deportistas competirán, pero sólo tres lograrán el pase a la final que se disputará el 7 de junio en Tolosa. La semana pasada, Eloy Kortxero, Julen Kañamares y Oier Mitxelena consiguieron la clasificación en la primera semifinal, en Berastegi.       

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