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El surfista Natxo Gonzalez, en el programa "Helmuga"

Natxo Gonzalez surflaria, Helmugan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Natxo Gonzalez surflaria: Hiru olatu gogoangarri
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EITB

Última actualización

El surfista Natxo González ha sido entrevistado en el programa "Helmuga" de ETB1, donde ha hablado, entre otras cosas, de la experiencia de vivir en Inglaterra.

"Helmuga"

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