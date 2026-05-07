El tirador Ager Solabarrieta, en “Helmuga”
El tirador Ager Solabarrieta ha sido el protagonista del programa "Helmuga". El deportista vizcaíno de Basque Team ha contado, entre otros detalles, los detalles de su preparación.
Te puede interesar
Oier Escudero, pasión por correr en la montaña
El corredor de montaña Oier Escudero ha sido entrevistado en el programa "Helmuga" de ETB1 y ha contado cómo dejó el fútbol y empezó a correr.
El tirador Ager Solabarrieta, este domingo en “Helmuga”
El programa "Helmuga" de este domingo analizará la trayectoria de Ager Solabarrieta, tirador ciego de Basque Team.
Juan José Moral, el ciclista que se impuso en la tierra de los espías
Juan José Moral llegó a Euskal Herria a los 15 años, desde una pequeña localidad burgalesa. Ha repasado su trayectoria en este reportaje del programa "Helmuga".
El exciclista Juan José Moral, protagonista de esta semana en “Helmuga”
Esta semana, el programa "Helmuga" entrevistará al exciclista Juan José Moral, a partir de las 11:30 horas.
El escalador de Bergara Mikel Linazisoro, de vuelta a casa
El escalador vasco, que ha estado en un centro de alto rendimiento de Sant Cugat y ahora vuelve a casa, habla en esta entrevista en "Helmuga" de la experiencia vivida allí.
La pasión por la escalada no tiene edad para Joserra Perea
Joserra Perea tiene 82 años, pero todavía está con ganas de seguir escalando porque le encanta. Aquí podéis ver completa la entrevista realizada en el programa "Helmuga".
Joserra Perea, escalador de 82 años, protagonista de “Helmuga”
Su edad, 82 años, no es un problema para Joserra Perea para seguir escalando. El domingo será entrevistado en "Helmuga" para hablar de su pasión, a partir de las 11:30 horas, en ETB1.
Peio Larralde, de la oscuridad a la luz
Peio Larralde, pelotari de trinquete de Hazparne, ha hablado sobre su trayectoria en el programa "Helmuga".
El pelotari de trinquete Peio Larralde será el protagonista del programa “Helmuga” de este domingo
El pelotari labortano Peio Larralde será entrevistado este domingo en el programa "Helmuga", a partir de las 11:30 horas.