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El tirador Ager Solabarrieta, en “Helmuga”

Ager Solabarrieta, Helmugan
18:00 - 20:00
Ager Solabarrieta, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Ager Solabarrieta, ilunetan itua joz
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KIROLAK EITB

Última actualización

El tirador Ager Solabarrieta ha sido el protagonista del programa "Helmuga". El deportista vizcaíno de Basque Team ha contado, entre otros detalles, los detalles de su preparación.

"Helmuga"

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