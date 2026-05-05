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El tirador Ager Solabarrieta, este domingo en “Helmuga”

Ager Solabarrieta, tiratzailea, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
El tirador Ager Solabarrieta, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Ager Solabarrieta tiratzailea, igandeko "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El programa "Helmuga" de este domingo analizará la trayectoria de Ager Solabarrieta, tirador ciego de Basque Team.

"Helmuga"

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