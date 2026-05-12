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El pasado, el presente y el futuro del pasabolo, este domingo en “Helmuga"

Pasaboloa, "Helmuga"
18:00 - 20:00
Sobre el pasabolo, este domingo en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Pasaboloaren iragana, oraina eta etorkizuna, igandeko "Helmuga" saioan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El pasabolo es una actividad muy popular en Bizkaia, por lo que visitarán al grupo Garape de Sopuerta en el programa "Helmuga" de este domingo.

"Helmuga"

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