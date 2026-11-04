La Real Sociedad, sobre el penalti del derbi: “Lo sucedido evidencia la necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual de la sala VOR”

La Real Sociedad ha hecho público, este miércoles por la tarde, un comunicado oficial con varias consideraciones sobre la actuación arbitral en el derbi que el club txuri-urdin jugó, el domingo, ante el Athletic en San Mamés. En ese sentido, la entidad guipuzcoana ha destacado, en torno a la acción en el que el árbitro del partido, Alejandro Hernández, señaló penalti para el Athletic, que “lo sucedido”, en relación con la revisión de la jugada, “evidencia la necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual de la sala VOR”.

En este contexto, la Real Sociedad, “a raíz del comunicado publicado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) el pasado lunes, en el que se reconoce la existencia de una incidencia técnica en el sistema Connected Ball”, en el marco del derbi, cree “oportuno trasladar” varias consideraciones.

“A nuestro entender”, prosigue el club donostiarra, “en la acción que dio lugar al penalti concurrieron tres circunstancias diferenciadas: en primer lugar, un error de apreciación del árbitro de campo, que señaló penalti sin advertir que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic; en segundo lugar, un error en el procedimiento de revisión de la sala VOR, donde no se identificó, mediante el análisis de las imágenes disponibles, el contacto previo del jugador de la Real Sociedad con el balón, manteniéndose la decisión inicial del árbitro de campo aun a pesar de disponer de todos los medios audiovisuales. Este hecho evidencia un claro error en el procedimiento de revisión de las imágenes disponibles, puesto que las imágenes acreditan que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic. Por lo tanto, queda demostrado que no se revisaron todas las imágenes que estaban a disposición del equipo arbitral”.

“En tercer lugar”, continúa, “un fallo en el sistema Connected Ball. Tal y como reconoce el CTA, existía un desfase de sincronización de entre uno y dos fotogramas entre la señal del balón y las imágenes utilizadas por el VAR, lo que provocó que la información proporcionada por el sistema no se correspondiera temporalmente con lo sucedido en el terreno de juego. Este hecho condicionó claramente la interpretación de la jugada por parte del equipo arbitral, induciéndole al error que el propio CTA reconoce que se produjo”.

A juicio de la Real Sociedad, “estos tres hechos diferenciados ponen de manifiesto que lo sucedido no puede reducirse a una decisión arbitral concreta ni a una incidencia técnica aislada. Estamos ante una situación que afecta tanto al procedimiento de revisión visual de las imágenes a disposición del equipo arbitral como a la fiabilidad y/o a la calibración de una herramienta tecnológica cuya utilización debe ofrecer las máximas garantías de precisión y objetividad”.

“En este sentido”, sigue el comunicado oficial, “consideramos imprescindible mejorar la respuesta a cuestiones que resultan fundamentales: ¿cuál fue el procedimiento de verificación de los medios audiovisuales en la sala VOR durante la revisión de la jugada?; ¿cómo se calibra el sistema Connected Ball y quién es el responsable de llevar a cabo dicha calibración y garantizar su correcto funcionamiento?; ¿qué mecanismos de supervisión existen para detectar posibles desfases de sincronización antes de que la información del sistema sea utilizada para adoptar una decisión arbitral?”

En opinión de la Real Sociedad, “lo sucedido evidencia la necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual de la sala VOR, calibración y supervisión del sistema Connected Ball. No basta con reconocer la existencia de un desfase de sincronización: resulta imprescindible conocer por qué se produjo, qué mecanismos debían haberlo detectado y por qué no se evitó que esa información condicionara una decisión arbitral haciendo uso de los medios audiovisuales disponibles en la sala VOR durante la revisión de la jugada. La Real Sociedad considera que estos hechos deben servir para revisar y mejorar los procesos, así como los protocolos de actuación”, finaliza el texto hecho público por la Real.

Minutos después de que la Real Sociedad haya difundido este comunicado, el Athletic ha publicado otro, en el que ha destacado que “cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol”.