La Real Sociedad golpea primero ante el Fenerbahçe, en Zubieta, con los goles de Lezeta y Marín (2-0)

Como ha quedado dicho, el primer tiempo del choque ha mostrado a dos equipos muy parejos. El Fenerbahçe ha sorprendido con su valentía y con su buena disposición táctica, y la Real Sociedad apenas ha podido crear jugadas de peligro. No obstante, lo cierto es que el tramo final de esa primera parte ya ha mostrado una Real que cada vez imprimía un mayor ritmo al juego, y que dominaba con más claridad.

En ese sentido, el primer tramo del segundo tiempo ha sido decisivo. En el minuto 58, Nerea Eizagirre ha sacado perfectamente un córner, y, en el primer palo, de cabeza, Maren Lezeta ha conectado un remate que ha supuesto el 1-0; las de Gorka Álvarez han continuado presionando, y, en un perfecto contrataque conducido por Intza y Cecilia, el balón le ha llegado a Ainhoa Marín, que no ha perdonado el 2-0. Era el minuto 64.

La velocidad y la habilidad de Cecilia ha sido uno de los principales recursos para la Real. El tercer gol, de hecho, ha estado cerca en varias ocasiones; en el minuto 81, el Fenerbahçe se ha quedado con diez jugadoras, y la Real Sociedad ha buscado hasta el final otro tanto, que no ha podido marcar. El resultado de 2-0, así y todo, es excelente, y deja a la Real cerca de los cuartos de final.