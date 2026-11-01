El Athletic se hace fuerte en San Mamés para ganar el derbi ante la Real Sociedad (2-1)

El Athletic ha visto lo bueno y lo malo del fútbol nada más comenzar el partido. Los locales han salido valientes al campo y para el minuto dos han tenido una clara ocasión de gol. Hugo Rincón ha puesto un buen centro desde la derecha pero, con la portería vacía, a Berenguer se le ha ido el balón entre las piernas, perdiendo una ocasión inmejorable.

Por si eso no fuera suficiente, Maroan y Sarr han chocado en esa jugada y el delantero del Athletic se ha lesionado. Ha intentado seguir, pero no ha podido aguantar las molestias y ahí ha terminado su partido.

A la Real le ha costado sacar el balón de su campo y ha asumido un papel más defensivo, dejando al Athletic la responsabilidad del ataque, de manera que en el minuto 14 los rojiblancos han abierto el marcador gracias a la conexión entre los hermanos: Nico ha puesto un centro largo a Iñaki, que ha ido corriendo y, lanzando por encima de la cabeza a Remiro, ha marcado.