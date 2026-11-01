El Athletic se hace fuerte en San Mamés para ganar el derbi ante la Real Sociedad (2-1)
El Athletic Club se ha impuesto por 2-1 ante la Real Sociedad en el derbi vasco disputado este domingo en San Mamés en la 11ª jornada de LaLiga EA Sports. Iñaki Williams ha adelantado a los rojiblancos y, aunque Sucic ha empatado, Berenguer ha logrado el gol de la victoria, de penalti, para quedarse los tres puntos en casa.
El Athletic ha visto lo bueno y lo malo del fútbol nada más comenzar el partido. Los locales han salido valientes al campo y para el minuto dos han tenido una clara ocasión de gol. Hugo Rincón ha puesto un buen centro desde la derecha pero, con la portería vacía, a Berenguer se le ha ido el balón entre las piernas, perdiendo una ocasión inmejorable.
Por si eso no fuera suficiente, Maroan y Sarr han chocado en esa jugada y el delantero del Athletic se ha lesionado. Ha intentado seguir, pero no ha podido aguantar las molestias y ahí ha terminado su partido.
A la Real le ha costado sacar el balón de su campo y ha asumido un papel más defensivo, dejando al Athletic la responsabilidad del ataque, de manera que en el minuto 14 los rojiblancos han abierto el marcador gracias a la conexión entre los hermanos: Nico ha puesto un centro largo a Iñaki, que ha ido corriendo y, lanzando por encima de la cabeza a Remiro, ha marcado.
El equipo txuri-urdin ha intentado responder al gol teniendo la posesión del balón y buscando huecos, pero los rivales han defendido todos juntos y les ha sido imposible crear peligro.
En cambio, ha sido el Athletic el que ha vuelto a tener una clara ocasión de gol. Ha llegado de otro centro, encontrando a Berenguer completamente solo , pero esta vez el jugador navarro tampoco ha estado fino con la puntería.
A la media hora, la Real ha logrado el empate en su primera aproximación a la portería de Unai Simón. Sucic ha recogido un rechace fuera del área y se ha animado con un zurdazo que le ha salido perfecto, pegado al palo, imparable para el portero.
El gol ha dado vida a la Real y eso se ha notado en el juego. Barrenetxea ha tenido una gran ocasión para poner a su equipo por delante tras un rápido contragolpe, pero Unai Simón le ha tapado el disparo a la perfección. El portero del Athletic también ha tenido que aparecer en otras dos ocasiones para parar los lanzamientos de Sucic y Oyarzabal en los mejores minutos que ha tenido la Real Sociedad.
En los minutos finales de la primera parte ha cambiado el guión y el equipo gipuzkoano se ha hecho con el protagonismo y la responsabilidad en el ataque. En esta ocasión ha ocurrido al revés, ya que el gol lo ha marcado el Athletic. Aramburu ha derribado a Nico dentro del área y el árbitro ha pitado penalti. Berenguer ha lanzado desde los once metros y ha vuelto a poner por delante a su equipo.
Nada más comenzar la segunda parte Iñaki tuvo una buena ocasión en sus botas, a pesar de lo cual la Real salió mejor plantada y se adueñó del balón.
Con el paso del tiempo, el ritmo de juego se ha igualado. El equipo de Matarazzo necesitaba más pólvora en la delantera y han entrado en el campo Óskarsson, Kubo y Turrientes por Gorrotxa, Sucic y Barrenetxea.
En el minuto 73, Soler lanzó un tremendo latigazo en busca del gol, pero, una vez más, Unai Simón fue el salvador de su equipo.
Le ha entrado prisa al equipo gipuzkoano cuando ha visto que el tiempo se le estaba acabando y el ataque ha sido constante. Terzic ha buscado la frescura con la entrada de Prados, Yeray y Johaneko y el equipo ha aguantado bien el resultado.
Al final, el Athletic ha ganado el derbi vasco de San Mamés y se ha llevado los tres puntos.