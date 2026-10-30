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Matarazzo: “Es importante reconocer la valentía que demostraron Iribar y Kortabarria”

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SAN SEBASTIÁN, 30/10/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido estevvieres en San Sebastián, en la previa del derbi contra el Athletic. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Pellegrino Matarazzo, durante la rueda de prensa previa al derbi contra el Athletic. Foto: EFE/Javier Etxezarreta

Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Garrantzitsua da Iribarri eta Kortabarriari erakutsitako ausardia aitortzea”
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El entrenador de la Real Sociedad ha calificado de “muy especial” el momento histórico vivido en Atotxa en 1976, en la previa del derbi del domingo, y ha destacado la valentía de Iribar y Kortabarria al saltar al césped con la ikurriña. El derbi coincidirá con el 50 aniversario de aquella imagen histórica, que volverá a repetirse este domingo.

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