Matarazzo: “Es importante reconocer la valentía que demostraron Iribar y Kortabarria”

El entrenador de la Real Sociedad ha calificado de “muy especial” el momento histórico vivido en Atotxa en 1976, en la previa del derbi del domingo, y ha destacado la valentía de Iribar y Kortabarria al saltar al césped con la ikurriña. El derbi coincidirá con el 50 aniversario de aquella imagen histórica, que volverá a repetirse este domingo.