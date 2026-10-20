La Euskal Selekzioa jugará ante Venezuela el 14 de noviembre en San Mamés, a las 20:00 horas, según ha anunciado este martes la Federación Vasca.

Será el primer partido para el equipo vasco después del que disputó en noviembre de 2025 contra Palestina. Venezuela, que ya jugó ante Euskal Selekzioa en 2018, en 2010 y en 2007, ocupa actualmente el 49º puesto en la clasificación mundial de la FIFA.

En esos encuentros de 2018, de 2010 y de 2007, la Euskal Selekzioa obtuvo tres brillantes victorias. El 12 de octubre de 2018, en Mendizorrotza, los goles de Ibai Gómez, Jon Bautista, Anaitz Arbilla y Aritz Elustondo dieron el triunfo, por 4-2, al conjunto vasco; el 29 de diciembre de 2010, en San Mamés, Carlos Gurpegui, Mikel Labaka e Iker Muniain hicieron los tantos de la Euskal Selekzioa, que ganó por 3-1; y el 20 de junio de 2007, en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, en Venezuela, la Euskal Selekzioa ganó por 3-4, con dos goles de Joseba Etxeberria, uno de Aritz Aduriz y uno de Igor Gabilondo.