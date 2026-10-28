Real Sociedad vs. Fenerbahçe, en directo en EITB

La Real Sociedad se enfrenta esta tarde al Fenerbahçe turco en Zubieta, a partir de las 19:00 horas, en la ida de los octavos de final de la Women’s Europa Cup. El encuentro se podrá ver en directo por streaming, en kirolakeitb.eus, y en televisión, en ETB1.

La eliminatoria es a doble partido, por lo que se decidirá dentro de dos semanas en Turquía. Tras superar al Heart of Midlothian en la segunda ronda de clasificación, las donostiarras continúan avanzando en su camino europeo.

Delante tendrán a un equipo muy "físico y competitivo", tal y como ha asegurado la exguardamenta de la Real Sociedad Mariasun Quiñones, que milita actualmente en el equipo turco Fomget de Ankara y conoce bien la competición.

En caso de superar al Fenerbahçe, la Real se enfrentaría en cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre PSV Eindhoven y Eintracht Frankfurt.

El entrenador txuri-urdin Gorka Álvarez remarcó este martes la importancia de "lograr la victoria en la ida, para llevar la eliminatoria encaminada", en la rueda de prensa previa al partido.