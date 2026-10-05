Jon Martin, entre los 20 finalistas para el ‘Golden Boy’
Jon Martin ocupa el decimoséptimo lugar en la lista de finalistas para llevarse el premio 'Golden Boy'. Pau Cubarsí es el favorito y Lamine Yamal es segundo.
Jon Martín, jugador de la Real Sociedad, se ha colado entre los 20 finalistas al premio ‘Golden Boy’. La lista de finalistas al galardón que premia al mejor futbolista sub-21 ha sido presentada este lunes por la tarde en un acto celebrado en Mestre (20 finalistas y 5 tarjetas 'wild cards' o tarjetas de invitación). Pau Cubarsí, del Barcelona, parte como favorito, por delante de su compañero Lamine Yamal. Este último, sin embargo, no puede ganar el premio, ya que lo hizo en 2024. El centrocampista lasartearra, por su parte, ocupa la 17ª posición.
En la lista de 25 finalistas están representadas catorce nacionalidades, encabezadas por España, con cuatro jugadores, seguida de Alemania, Brasil y Francia, con tres, y Grecia y Argentina, con dos.
Lista de los 25 finalistas al ‘Golden Boy’:
1. Pau Cubarsí (FC Barcelona)
2. Marc Bernal (FC Barcelona)
3. Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
4. Warren Zaïre-Emery (PSG)
5. Yan Diomande (Real Madrid)
6. Endrick (Real Madrid)
7. Luka Vuskovic (Brighton)
8. Victor Froholdt (Oporto)
9. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
10. Rayan (Bournemouth)
11. Junior Kroupi (Bournemouth)
12. Jorrel Hato (Chelsea)
13. Estevao (Chelsea)
14. Gianluca Prestianni (Benfica)
15. Konstantinos Karetsas (BVB)
16. Saïd El Mala (Colonia)
17. Jon Martín (Real Sociedad)
18. Kerim Alajbegovic (Juventus)
19. Finn Jeltsch (Stuttgart)
20. Lennart Karl (Bayern Múnich)
21. Charalampos Kostoulas (Brighton, invitación)
22. Joane Gadou (BVB, invitación)
23. Rodrigo Mora (AS Roma, invitación)
24. Xavi Espart (FC Barcelona, invitación)
25. Franco Mastantuono (Fiorentina, invitación)