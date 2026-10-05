Jon Martín, jugador de la Real Sociedad, se ha colado entre los 20 finalistas al premio ‘Golden Boy’. La lista de finalistas al galardón que premia al mejor futbolista sub-21 ha sido presentada este lunes por la tarde en un acto celebrado en Mestre (20 finalistas y 5 tarjetas 'wild cards' o tarjetas de invitación). Pau Cubarsí, del Barcelona, parte como favorito, por delante de su compañero Lamine Yamal. Este último, sin embargo, no puede ganar el premio, ya que lo hizo en 2024. El centrocampista lasartearra, por su parte, ocupa la 17ª posición.

En la lista de 25 finalistas están representadas catorce nacionalidades, encabezadas por España, con cuatro jugadores, seguida de Alemania, Brasil y Francia, con tres, y Grecia y Argentina, con dos.