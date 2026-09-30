La Real golea al Hearts bajo la lluvia y se clasifica para la siguiente ronda (4-0)
La Real Sociedad ha goleado al Hearts escocés en Zubieta y se ha clasificado para los octavos de final de la Europa Cup. El equipo txuri-urdin ha finiquitado el encuentro con un gran primer tiempo, que le ha servido para resarcirse del choque de ida, en el que dispuso de numerosas ocasiones, pero no acertó. Las jugadoras de Gorka Álvarez han perforado la meta rival en tres ocasiones antes del descanso. Un gol de Ainhoa Marín en el segundo acto ha cerrado la goleada (4-0).
La primera parte ha sido un monólogo de la Real de principio a fin. El conjunto txuri-urdin ha puesto cerco al Hearts desde el minuto uno del choque. Las guipuzcoanas han insistido y en el minuto 19 han encontrado el premio que no obtuvieron en el encuentro de ida en Edimburgo. Ainhoa Marín ha puesto un gran centro, que Laura Camino ha enviado a la red de un portentoso cabezazo.
La Real lo ha seguido intentando e Intza ha tenido una ocasión, pero su tiro cruzado se ha marchado fuera por poco. Paula Fernández también lo ha probado desde fuera del área, pero su disparo ha sido rechazado por la guardameta escocesa. Ya en el tramo final de la primera parte una nueva internada de Intza ha sido frenada en falta por zaga escocesa, y la colegiada ha decretado penalti. El derribo ha sido muy claro y la pena máxima no admitía objeción. Paufer no ha perdonado desde los once metros y ha hecho el segundo de las txuri-urdin.
Además, antes del descanso la Real ha metido el tercero para dejar prácticamente sentenciado el partido y la eliminatoria. Ainoa Campo ha aprovechado un excelente servicio de Cecilia dentro del área pequeña para rematar la faena.
Al inicio de la segunda parte el entrenador txuri-urdin, Gorka Álvarez, ha dado entrada a Nerea Eizagirre, Cahynová e Isasisasmendi en lugar de Intza, Ainoa eta Seelenfreund. El ritmo ha sido notablemente inferior al del primer acto. Además, el juego ha estado condicionado por el intenso aguacero que caía sobre Zubieta, ya que el terreno de juego estaba cada más pesado y lento.
En el 64 Ainhoa Marín, convocada por la selección española recientemente por primera vez, ha tenido el cuarto cerca tras realizar una gran jugada por la banda se ha internado en el área y su disparo ha sido desviado a córner por una defensora con la cabeza. Poco después, en el 70, no ha perdonado Marín en una nueva diagonal, marca de la casa, para marcar su golito.