La primera parte ha sido un monólogo de la Real de principio a fin. El conjunto txuri-urdin ha puesto cerco al Hearts desde el minuto uno del choque. Las guipuzcoanas han insistido y en el minuto 19 han encontrado el premio que no obtuvieron en el encuentro de ida en Edimburgo. Ainhoa Marín ha puesto un gran centro, que Laura Camino ha enviado a la red de un portentoso cabezazo.

La Real lo ha seguido intentando e Intza ha tenido una ocasión, pero su tiro cruzado se ha marchado fuera por poco. Paula Fernández también lo ha probado desde fuera del área, pero su disparo ha sido rechazado por la guardameta escocesa. Ya en el tramo final de la primera parte una nueva internada de Intza ha sido frenada en falta por zaga escocesa, y la colegiada ha decretado penalti. El derribo ha sido muy claro y la pena máxima no admitía objeción. Paufer no ha perdonado desde los once metros y ha hecho el segundo de las txuri-urdin.

Además, antes del descanso la Real ha metido el tercero para dejar prácticamente sentenciado el partido y la eliminatoria. Ainoa Campo ha aprovechado un excelente servicio de Cecilia dentro del área pequeña para rematar la faena.