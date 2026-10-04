Nerea Eizagirre otorga a la Real Sociedad su primera victoria en la Liga F Moeve, ante el Valencia (0-1)

La Real Sociedad ha ganado, 0-1, al Valencia, en la sexta jornada de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027, en el estadio Antonio Puchades, en Paterna, en Valencia, este domingo por la noche. Nerea Eizagirre ha marcado, en el minuto 23, el gol que ha dado la victoria a las de Gorka Álvarez, que han sumado su primer triunfo en lo que va de Liga. La Real Sociedad, así, tiene cinco puntos en la clasificación, en la que ocupa, de manera provisional, la decimoquinta posición.

El tanto que ha decidido el encuentro ha llegado mediada la primera parte. Intza se ha internado por la izquierda, y Eizagirre, con la zurda, ha mandado el balón a las mallas.

En el segundo tiempo, el Valencia ha apretado, en busca del empate, pero Julia Arrula y sus compañeras de la línea defensiva han sabido mantener el resultado, y la Real Sociedad se ha hecho con tres puntos de enorme importancia.