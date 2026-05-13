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Pellegrino Matarazzo: "Ante el Betis fue diferente y crecimos. Espero mantener ese nivel en los tres últimos partidos"

Rino Matarazzo
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del conjunto txuri-urdin ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Girona. El estadounidense ha recalcado que contra el sevilla les faltó "competitividad".

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