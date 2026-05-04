LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Aramburu: “No hemos estado bien; tenemos que mejorar en todos los aspectos del juego”

Aramburu
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido 1-0 contra el Sevilla tras un partido en el que según ha contado Jon Aramburu “no han estado bien”. El caraqueño también ha subrayado que “tienen que mejorar en todos los aspectos del juego” para poder “acabar de la mejor manera”.

La Real Sociedad pierde 1-0 contra el Sevilla en el Pizjuan n la jornada 34 de la LaLiga EA Sports
Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X