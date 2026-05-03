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Matarazzo: "El ambiente que encontraremos en Sevilla puede jugar a nuestro favor"

SAN SEBASTIÁN, 03/05/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, este domingo durante una rueda de prensa previa del partido que su equipo disputará mañana ante el Sevilla. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Sevillan topatuko dugun giroak gure alde joka dezake"
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KIROLAK EITB

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El entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo, ha declarado que es muy consciente de que el Sevilla atraviesa "una situación peligrosa", ya que está en juego su permanencia en Primera División. En ese sentido,  aboga por "estar unidos" y "aislarse del ruido" del Sánchez Pizjuán para tratar de lograr la victoria.

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