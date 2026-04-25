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Matarazzo: "Queremos terminar la temporada de la mejor manera posible"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Sendo amaitu nahi dugu denboraldia"
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KIROLAK EITB

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Pelegrinno Matarazzo ha afirmado que es "muy importante terminar bien" la temporada para "empezar lo mejor posible" el próximo curso, y, en ese sentido, ha asegurado que la Real buscará la victoria este sábado ante el Rayo en Vallecas.  

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