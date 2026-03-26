ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sergio Gómez, sobre la final de Copa: "Tenemos que hacer un buen comienzo; ojalá podamos celebrar con toda la afición"

18:00 - 20:00
Sergio Gómez en la entrevista con Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Sergio Gómez, finalari buruz: "Hasiera ona egin behar dugu; zale guztiekin ospatu ahal izatea espero dut"
author image

EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sergio Gómez ha pasado por los micrófonos de Radio Euskadi, donde ha hablado sobre el equipo, Europa, y la final de Copa.

Fútbol UEFA Europa League Real Sociedad LaLiga EA Sports Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X