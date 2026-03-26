Sergio Gómez, sobre la final de Copa: "Tenemos que hacer un buen comienzo; ojalá podamos celebrar con toda la afición"
El jugador de la Real Sergio Gómez ha pasado por los micrófonos de Radio Euskadi, donde ha hablado sobre el equipo, Europa, y la final de Copa.
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Kubo ha entrenado con el equipo txuri-urdin este lunes y estará preparado para el encuentro ante el Levante. El japonés no viajará con su selección.
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Dos goles en los primeros cinco minutos han condenado al equipo de Ansotegi ante el equipo nazarí.
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Brais Méndez: "Tranquilidad, confianza, y mirar hacia adelante, que un mal resultado no nos empañe"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la derrota por 3-1 ante el Villarreal, en el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga EA Sports.
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Los de Matarazzo han encajado tres goles en 22 minutos y, pese a que han mejorado tras el descanso, han sido muy inferiores al equipo entrenado por Marcelino.
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Los socios con número a partir de 6752 pueden optar a la entrada de la final de Copa
Los agraciados son las y los socios que tengan el número del 6752 al 11238 y también del 1 al 3767. El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio.
La Real dispondrá de 612 entradas más para la final de Copa, para un total de 15 643
22 134 socios aspiran a conseguir una entrada en el sorteo que se realizará este miércoles a las 13:00 horas.