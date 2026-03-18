Final de Copa
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Los socios con número a partir de 6752 pueden optar a la entrada de la final de Copa

Los agraciados son las y los socios que tengan el número del 6752 al 11238 y también del 1 al 3767. El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio. 

Los jugadores de la Real sobre el césped de Anoeta

Foto de archivo de la semifinal ante el Athletic. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Kopako finaleko sarreren zozketa
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Los socios con menos de 25 años de antigüedad con número a partir de 6752 tendrán derecho a entrada para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril, según el sorteo celebrado este miércoles por la Real Sociedad. Por lo tanto, los números agraciados son los que van del 6752 al 11238, y del 1 al 3767. 

El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio.

Según explicó el club txuri urdin en un comunicado, se presentaron 11.238 solicitudes, a las que se inscribieron 22.134 socios para participar en el sorteo.

Los socios con 25 años o más de antigüedad no han entrado en dicho sorteo, ya que ya tenían derecho a una entrada para la final.

 

La Real Sociedad contará con 612 entradas más para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, con un total de 15.643 localidades
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