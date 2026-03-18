Los socios con menos de 25 años de antigüedad con número a partir de 6752 tendrán derecho a entrada para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril, según el sorteo celebrado este miércoles por la Real Sociedad. Por lo tanto, los números agraciados son los que van del 6752 al 11238, y del 1 al 3767.

El número a tener en cuenta es el asignado para el sorteo, no la referencia de socio.

Según explicó el club txuri urdin en un comunicado, se presentaron 11.238 solicitudes, a las que se inscribieron 22.134 socios para participar en el sorteo.

Los socios con 25 años o más de antigüedad no han entrado en dicho sorteo, ya que ya tenían derecho a una entrada para la final.