La Real tiene más cerca la Liga de Campeones tras vencer al Madrid CFF (2-0)
La Real se ha impuesto por 2-0 al Madrid CFF gracias a los goles de Lavogez y Cecelia, y se afianza así en la tercera plaza que da acceso a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
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La Real deja escapar la victoria en un partido de locura en Vallecas (3-3)
El conjunto de Pelegrinno Matarazzo ganaba por 1-3 en el minuto 75, pero el Rayo ha logrado empatar en el descuento un partido frenético que ha terminado con polémica por las decisiones arbitrales.
Pablo Marín: “Da mucha rabia que en los últimos minutos se nos escapen así los puntos”
Declaraciones del jugador del Real Sociedad, Pablo Marín, tras el empate de su equipo por 3-3 ante el Rayo Vallecano, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.
El Sanse paga cara su ineficacia en Valladolid (1-0)
Los de Jon Ansotegi han generado las ocasiones más claras de gol, pero no han estado finos en el área rival, mientras que Lucas Sanseviero ha enviado a la red en el minuto 88 el único remate a puerta del conjunto vallisoletano.
Matarazzo: “Queremos terminar la temporada de la mejor manera posible"
Pelegrinno Matarazzo ha afirmado que es "muy importante terminar bien" la temporada para "empezar lo mejor posible" el próximo curso, y, en ese sentido, ha asegurado que la Real buscará la victoria este sábado ante el Rayo en Vallecas.
Homenaje a Unai Marrero y Oier Agirrezabalaga en Azpeitia
Los azpeitiarras han rendido homenaje a Unai Marrero y Oier Agirrezabalaga, portero y preparador físico de la Real Sociedad. El pueblo ha muestrado su agradecimiento a ambos y el guardameta afirma que "ver al pueblo así ha sido muy emotivo". (Bideoa euskaraz)
La Real Sociedad celebra en Anoeta el título de Copa del Rey, antes del partido de Liga ante el Getafe
En la 33ª jornada de LaLiga EA Sports, este miércoles, la Real Sociedad ha jugado ante el Getafe, en Anoeta; los jugadores del equipo vasco, a quienes los futbolistas del Getafe han recibido con un pasillo de honor, han ofrecido a toda su afición la Copa del Rey ganada en la final contra el Atlético Madrid.
Juan Iglesias señala a Mikel Oyarzabal: “Se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer"
"El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí, luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos", ha dicho el defensa azulón.
Aihen Muñoz: “Es duro, no han tirado a puerta y nos vamos con cero puntos”
El jugador de la Real Aihen Muñoz, esta dolido con el resultado obtenido en el partido contra el Getafe (0-1), teniendo en cuenta que han metido en propia demás de fallar un penalti. Aún así tanto él como el equipo están concentrados para el siguiente partido.
La Real acusa la resaca copera y se le atraganta el Getafe en Anoeta (0-1)
El equipo madrileño se ha impuesto en Anoeta gracias a un gol en propia puerta de Gorrotxategi. En la primera parte Brais Méndez ha marrado un penalti, que podría haber adelantado al conjunto txuri-urdin.