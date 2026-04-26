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La Real tiene más cerca la Liga de Campeones tras vencer al Madrid CFF (2-0)

Julia Arrula Reala - Madrid CFF. Moeve F Liga.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak Madril CFF garaitu du, eta eskura dauka Txapeldunen Liga (2-0)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real se ha impuesto por 2-0 al Madrid CFF gracias a los goles de Lavogez y Cecelia, y se afianza así en la tercera plaza que da acceso a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

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