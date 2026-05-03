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El Sanse y el Burgos no han podido marcar en Anoeta (0-0)

Los txuri-urdin estuvieron mejor con el balón y crearon varias aproximaciones peligrosas, pero no hubo manera de encontrar la red.

Sanse
Sanse vs Burgos. Foto: @RSZubieta
Euskaraz irakurri: Sansek eta Burgosek ezin izan dute golik sartu Anoetan (0-0)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Sanse y el Burgos han empatado a cero el partido disputado este domingo en Anoeta, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion.

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