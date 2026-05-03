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La Real Sociedad jugará la Liga de Campeones tras derrotar al Deportivo (1-2)

Real Sociedad
18:00 - 20:00
Jugadores de la Real. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak Txapeldunen Liga jokatuko du, Deportivo garaituta (1-2)
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha asegurado la tercera plaza de la Liga F Moeve tras derrotar al Deportivo por 1-2. Los goles de Paula Fernández y Cecilia Marcos han dado la victoria a la Real Sociedad. Así, la próxima temporada jugarán la Liga de Campeones.

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