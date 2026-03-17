La Real Sociedad adjudicará este miércoles 15.031 entradas para la final de Copa del próximo 18 de abril entre los socios con una antigüedad inferior a 25 años. Por lo que ha explicado el club txuriurdin en una nota, se han presentado 11.238 solicitudes, y el número total de socios con de este grupo son 22.134.

El sorteo se realizará a partir de las 13:00 horas ante notario, en el que no entrarán los socios con antiüedad igual o superior a 25 años, ya que tienen derecho a disponer de una entrada para la final.

Además, la Real Sociedad ha especificado que el número por el que se participa en el sorteo es el de la solicitud o referencia asignado automáticamente en el momento de realizar la inscripción, no el identificador de socio.