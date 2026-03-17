FINAL DE COPA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

22.134 socios de la Real Sociedad aspiran a una entrada para la final de Copa en el sorteo del miércoles

Según el club txuri urdin, las entradas disponibles son 15.031 y se adjudicarán en el sorteo que tendrá lugar este miércoles a la 13:00 horas.

Real Sociedad: zaleak
El sorteo tendrá lugar este miércoles. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Realeko 22.134 bazkidek Kopako finalerako sarrera bat lortu nahi dute
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad adjudicará este miércoles 15.031 entradas para la final de Copa del próximo 18 de abril entre los socios con una antigüedad inferior a 25 años. Por lo que ha explicado el club txuriurdin en una nota, se han presentado 11.238 solicitudes, y el número total de socios con de este grupo son 22.134.

El sorteo se realizará a partir de las 13:00 horas ante notario, en el que no entrarán los socios con antiüedad igual o superior a 25 años, ya que tienen derecho a disponer de una entrada para la final. 

Además, la Real Sociedad ha especificado que el número por el que se participa en el sorteo es el de la solicitud o referencia asignado automáticamente en el momento de realizar la inscripción, no el identificador de socio. 

 

Aperribay: "Las entradas son nominales, y cada persona podrá incluir su nombre u otro"
Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X