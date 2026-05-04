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Cecilia Marcos: “Hemos conseguido el objetivo de Champions; ahora tenemos que seguir dando una buena imagen de lo que somos”

Cecilia Marcos
18:00 - 20:00
Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Cecilia Marcos: “Txapeldunen Ligan gaude; denboraldi borobila egin du taldeak”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Cecilia Marcos marcó el gol que llevará a la Real a la Liga de Campeones, en el partido ante el Deportivo. Aunque todavía les quedan tres partidos en la Liga F Moeve, Cecilia tiene claro que "es el momento de disfrutar".

La Real Sociedad jugará la Liga de Campeones tras derrotar al Deportivo (1-2)
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