Real Sociedad vs. Betis
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Rino Matarazzo, ante el partido Real Sociedad-Betis: “En la Liga, el 90 % no es suficiente para ganar”

Rino Matarazzo (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rino Matarazzo, Reala-Betis partidaz: “Ligan, % 90 ez da nahikoa, irabazteko”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado, a las 21:00 horas, la Real Sociedad recibe al Betis, en Anoeta. En la víspera del encuentro, en Zubieta, el entrenador txuri-urdin, Rino Matarazzo, ha valorado el choque, y ha destacado que su equipo debe responder a una pregunta: “¿Queremos ser mejores que el Betis?”.

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