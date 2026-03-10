La Real Sociedad dispondrá de 25 680 entradas para la final de la Copa del Rey
La Real Sociedad dispondrá de 25 680 entradas para la final de Copa del Rey de la temporada 2025-2026, que disputará ante el Atlético Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El 85 % de ellas serán para sus socias y socios, en una cita para la que la fan zone de la Real estará ubicada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, en la capital andaluza.
Este martes, se han reunido los presidentes de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, del Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil, y de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. En el encuentro, han acordado que la afición de la Real va a ocupar la Zona Gol Sur de La Cartuja. Cada uno de los dos clubes finalistas va a contar con el 40 % del aforo total del estadio; se da la circunstancia de que la cantidad de entradas para los dos clubes que van a disputarse el título es ligeramente inferior a la que fue otorgada en 2025 para el FC Barcelona y el Real Madrid, que jugaron la final de la Copa en la temporada 2024-2025, ya que entonces cada uno dispuso de 26 031 localidades.
La Real Sociedad destinará el 85 % de las entradas con que cuenta para sus socias y socios. El lunes se abrió el plazo para las inscripciones de los socios, que estará habilitado hasta este viernes a las 20:00 horas; el club txuri-urdin anunció el lunes por la noche que 10 331 personas ya se habían inscrito en las primeras horas.
Los y las aficionadas de la Real que se desplacen a Sevilla contarán con una fan zone, que estará situada, como ha quedado dicho, en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja.
La Real Sociedad será equipo visitante en la final, ya que fue fundada más tarde que el Atlético Madrid, en un encuentro que reedita la final de la Copa del Rey de 1987; entonces, en La Romareda, en Zaragoza, la Real ganó la Copa, al superar al Atlético Madrid en la tanda de penaltis. Ahora, el 18 de abril, la final comenzará a las 21:00 horas, y será emitida en directo por EITB.
Para los y las aficionadas de la Real Sociedad que no vayan a Sevilla con motivo de la final, San Sebastián contará con una pantalla gigante y "sorpresas", en esa jornada; así lo ha avanzado el alcalde, Jon Insausti, que ha destacado que, "esta vez sí, nos toca celebrar, y sí nos toca festejar, ya que en el año 2021 no lo pudimos hacer, y creo que este año sí nos toca darlo todo".
Te puede interesar
La Real Sociedad no ha podido igualar el juego del Atlético (3-2)
Han empatado el marcador en dos ocasiones, con goles de Soler y Oyarzabal, pero un gol de Iván González en los minutos finales ha dejado sin puntos a los txuri-urdin.
El Sanse remonta y se rehace ante el Castellón en Zubieta (4-2)
Los txuri-urdin han superado al conjunto orellut en un partido frenético y han sumado tres puntos gracias a los goles de Ochieng, Carrera y Mariezkurrena.
Arturo Ruiz: "El rendimiento es lo que da consistencia a un proyecto"
La Liga F Moeve volverá la próxima semana, y la Real Sociedad retomará la competición con el objetivo de seguir en puestos de Liga de Campeones. El equipo de Arturo Ruiz está realizando una temporada extraordinaria.
Matarazzo, antes de visitar al Atlético Madrid: "Tenemos trabajo por hacer; la Liga es muy importante"
La Real Sociedad juega, este sábado, desde las 18:30 horas, ante el Atlético Madrid, en Madrid, en un partido que pone frente a frente a los dos finalistas de la Copa del Rey. El entrenador txuri-urdin, Rino Matarazzo, ha destacado la importancia del encuentro y de la competición liguera.
La Real destinará a sus socios el 85% de las entradas que reciba para la final
Además, el club txuri-urdin ha asegurado que los socios y socias que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más tendrán asegurada la entrada. El resto de los abonados deberá realizar la inscripción al sorteo.
Rino Matarazzo: "Estoy muy contento, es muy especial; hemos concedido muy pocas ocasiones de gol"
El entrenador de la Real Sociedad ha destacado cómo ha jugado su equipo en el primer tiempo del partido de vuelta ante el Athletic, y también ha subrayado que, nuevamente, el conjunto txuri-urdin no ha encajado ningún gol.
Jon Martín: "Hoy también hemos hecho un partido completo, y estamos en la final"
El joven defensa de la Real Sociedad, terminada la eliminatoria contra el Athletic y con el billete para la final de Sevilla en el bosillo, ha recordado cómo vivió la final de 2021, que ganó el equipo txuri-urdin.
Así ha sido el penalti que ha dado la victoria a la Real
Convocado por el VAR, el árbitro ha acudido a ver las imágenes de lo ocurrido en el área. Ruiz de Galarreta, ha agarrado por la camiseta a Yangel Herrera y lo ha considerado penalti. Oyarzabal ha sido el encargado de marcar el gol y el billete a Sevilla.
La afición de la Real Sociedad recibirá el autobús del equipo txuri-urdin antes del derbi de Copa, el miércoles
El autobús del conjunto de Rino Matarazzo recibirá el ánimo de los y las aficionadas de la Real a partir de las 19:00 horas, desde el hotel Anoeta.