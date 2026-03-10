La Real Sociedad dispondrá de 25 680 entradas para la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad dispondrá de 25 680 entradas para la final de Copa del Rey de la temporada 2025-2026, que disputará ante el Atlético Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El 85 % de ellas serán para sus socias y socios, en una cita para la que la fan zone de la Real estará ubicada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, en la capital andaluza.

Este martes, se han reunido los presidentes de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, del Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil, y de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. En el encuentro, han acordado que la afición de la Real va a ocupar la Zona Gol Sur de La Cartuja. Cada uno de los dos clubes finalistas va a contar con el 40 % del aforo total del estadio; se da la circunstancia de que la cantidad de entradas para los dos clubes que van a disputarse el título es ligeramente inferior a la que fue otorgada en 2025 para el FC Barcelona y el Real Madrid, que jugaron la final de la Copa en la temporada 2024-2025, ya que entonces cada uno dispuso de 26 031 localidades.

La Real Sociedad destinará el 85 % de las entradas con que cuenta para sus socias y socios. El lunes se abrió el plazo para las inscripciones de los socios, que estará habilitado hasta este viernes a las 20:00 horas; el club txuri-urdin anunció el lunes por la noche que 10 331 personas ya se habían inscrito en las primeras horas.

Los y las aficionadas de la Real que se desplacen a Sevilla contarán con una fan zone, que estará situada, como ha quedado dicho, en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja.

La Real Sociedad será equipo visitante en la final, ya que fue fundada más tarde que el Atlético Madrid, en un encuentro que reedita la final de la Copa del Rey de 1987; entonces, en La Romareda, en Zaragoza, la Real ganó la Copa, al superar al Atlético Madrid en la tanda de penaltis. Ahora, el 18 de abril, la final comenzará a las 21:00 horas, y será emitida en directo por EITB.



Para los y las aficionadas de la Real Sociedad que no vayan a Sevilla con motivo de la final, San Sebastián contará con una pantalla gigante y "sorpresas", en esa jornada; así lo ha avanzado el alcalde, Jon Insausti, que ha destacado que, "esta vez sí, nos toca celebrar, y sí nos toca festejar, ya que en el año 2021 no lo pudimos hacer, y creo que este año sí nos toca darlo todo".