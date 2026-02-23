Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda
El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.
El defensa de la Real Sociedad Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según el parte médico facilitado este domingo por el club.
Odriozola sufrió una torsión cuando apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.
Las pruebas médicas han determinado que el defensa sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, de modo que "en los próximos días se determinará ya la fecha de la operación quirúrgica".
Álvaro Odriozola padece un nuevo varapalo en su mejor momento de la temporada, cuando el entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzaba a contar con él tras un largo período en el que el jugador apenas había disfrutado de minutos en el campo.
