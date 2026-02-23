Lesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda

El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.

Alvaro Odriozola Realeko jokalariak lesioa du belaunean.
Imagen de Álvaro Odriozola, dejando el campo en el partido ante el Oviedo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Álvaro Odriozolak aurreko lotailu gurutzatua hautsi du
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El defensa de la Real Sociedad Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según el parte médico facilitado este domingo por el club.

Odriozola sufrió una torsión cuando apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.

Las pruebas médicas han determinado que el defensa sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, de modo que "en los próximos días se determinará ya la fecha de la operación quirúrgica".

Álvaro Odriozola padece un nuevo varapalo en su mejor momento de la temporada, cuando el entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzaba a contar con él tras un largo período en el que el jugador apenas había disfrutado de minutos en el campo.

Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)
Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X