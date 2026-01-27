Mikel Goti, jugador de la Real Sociedad, jugará cedido en el Córdoba

El futbolista de la Real Sociedad Mikel Goti jugará el resto de la temporada como cedido en el Córdoba, tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes, según informa la entidad donostiarra en su página web.



El media punta vizcaíno, quien renovó el pasado abril su vínculo con el club txuri urdin hasta 2028, recalará en el equipo andaluz para buscar los minutos de juego que no ha tenido en su primera campaña con el primer equipo realista.



El futbolista vizcaíno fue el jugador más destacado del filial donostiarra que la campaña pasada consiguió el ascenso a la Liga Hypermotion. Llegó a la Real Sociedad en junio de 2023, procedente del filial del Athletic Club. Tras sus buenas actuaciones con la Real Sociedad B en Primera Federación, ascendió al primer equipo en esta temporada.