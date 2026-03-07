Osasuna remonta y rescata un punto in extremis (2-2)
El equipo rojillo ha logrado una remontada de último minuto contra el Mallorca, igualando el marcador 2-2 tras ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 89. Kike Baja ha abierto la reacción en el 89 y Budimir ha sellado el empate en el 93, en un partido marcado por dos expulsiones.
Osasuna y Mallorca han empatado 2‑2 en un partido intenso y lleno de alternativas en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de El Sadar. Mallorca se ha adelantado en la primera mitad gracias a un gol provocado por un grave error del portero Sergio Herrera, que ha aprovechado Vedat Muriqi para abrir el marcador. El propio Muriqi ha ampliado la ventaja tras el descanso con un segundo tanto.
A partir de ahí, Osasuna ha mejorado y, pese a sufrir una expulsión por equipo, ha reaccionado en los minutos finales: Kike Barja ha acortado distancias hacia el minuto 89 y Ante Budimir ha firmado el empate en el 93. Los rojillos a tumba abierta han podido marcar el tercer gol de la victoria, pero no han conseguido materializarlo en el tramo final.
La primera parte ha sido muy igualada y con escasas ocasiones claras de gol. El conjunto balear se ha organizado con un 1-4-4-2 en rombo, buscando con frecuencia la profundidad por los laterales, aunque sus centros no han encontrado rematador con precisión.
La primera llegada del encuentro se ha producido en el minuto 14, con un disparo de Víctor Muñoz que ha atrapado sin dificultades el guardameta Leo Román.
Con el paso de los minutos, Osasuna ha ganado algo más de presencia con balón y ha tratado de progresar por las bandas, aunque sin generar demasiado peligro.
Sin embargo, en el minuto 35 el Mallorca se ha adelantado en el marcador tras un grave error del portero rojillo Sergio Herrera. Al intentar despejar de cabeza fuera del área, el balón ha rebotado en el pecho de Vedat Muriqi y ha terminado entrando en la portería (0-1).
Antes del descanso, Herrera ha evitado el segundo tanto del Mallorca tras un peligroso cabezazo de Pablo Torre.
De este modo, el equipo bermellón se ha marchado al descanso con ventaja en una primera mitad espesa, con pocas ocasiones y marcada por el error del guardameta rojillo.
En el segundo acto, Osasuna ha salido con otra chispa, atosigando a su rival como si de los últimos minutos se tratase. Para lo que Lisci ha realizado un doble cambio ofensivo dando entrada a Raúl y Moro para revertir la situación.
Pero el planteamiento ofensivo del técnico italiano se ha visto contrariado con el segundo de la tarde a la contra. Muriqi ha finalizado a la perfección su acción para doblar la ventaja y poner las cosas muy complicadas para los pamploneses (0-2).
El Mallorca ha aguantado bien el marcador ante unos rojillos que ya han ido a la desesperada. Pero Virgili ha sido expulsado con roja directa tras una entrada por detrás sobre Moro que ha condicionado los últimos minutos.
Poco después, Raúl también ha visto la roja tras revisar el pisotón en el VAR.
Kike Barja ha recortado diferencias en el minuto 90 (1-2) .
Todo parecía visto para sentencia, pero Budimir ha hecho su gol en el minuto 94 a la contra (2-2). Los rojillos a tumba abierta han podido marcar el tercer gol de la victoria, pero no han conseguido materializarlo en el tramo final.
