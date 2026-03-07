Osasuna remonta y rescata un punto in extremis (2-2)

La primera parte ha sido muy igualada y con escasas ocasiones claras de gol. El conjunto balear se ha organizado con un 1-4-4-2 en rombo, buscando con frecuencia la profundidad por los laterales, aunque sus centros no han encontrado rematador con precisión.

La primera llegada del encuentro se ha producido en el minuto 14, con un disparo de Víctor Muñoz que ha atrapado sin dificultades el guardameta Leo Román.

Con el paso de los minutos, Osasuna ha ganado algo más de presencia con balón y ha tratado de progresar por las bandas, aunque sin generar demasiado peligro.

Sin embargo, en el minuto 35 el Mallorca se ha adelantado en el marcador tras un grave error del portero rojillo Sergio Herrera. Al intentar despejar de cabeza fuera del área, el balón ha rebotado en el pecho de Vedat Muriqi y ha terminado entrando en la portería (0-1).