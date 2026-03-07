Osasunak puntu bat lortu du Mallorcaren aurka, azken hasperenean partida iraulita (2-2)
Talde gorritxoak azken minutuan irauli du markagailua Malllorcaren aurka, 2-2 berdinduz, 89. minutura arte 0-2 galtzen joan ostean. Kike Barjak egin du lehen gola, 89. minutuan, eta Budimirrek berdinketa ezarri du 93.ean, epaileak jokalari bi kanporatu izanak markatu duen partidan.
Osasunak eta Mallorcak 2-2 berdindu dute Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 27. jardunaldiko partida. Mallorcak aurrea hartu du lehen zatian, Sergio Herrera atezainak akats larri bat egin ostean, Muriqik gola egin baitu. Muriqik berak abantaila handitu du atsedenaldiaren ostean, bigarrena sartuta.
Talde bakoitzak txartel gorri bat ikusita jokalari bat galdu arren, Osasunak hobera egin du azken minutuetan: Kike Barjak aldea murriztu du 89. minutuan, eta Budimirrek markagailua berdindu du 93.ean. Gorritxoek hirugarrena egiteko aukera izan arren, ez dute asmatu.
Lehen zatia oso parekatua izan da, eta aukera garbi gutxi izan dira. Mallorcak erronboan kokatu da zelaian (1-4-4-2), erasoa hegaletatik bilatuz, baina erdiraketek ez dute zehaztasun handirik izan.
Lehen abagunea 14. minutuan iritsi da, Victor Muñozen jaurtiketa ahul batekin, baina Leo Romanek erraz gelditu du.
Minutuek aurrera egin ahala, Osasunak baloiarekin presentzia handiagoa lortu du, eta hegaletatik iristen saiatu da, arrisku handirik sortu gabe. Hala ere, 35. minutuan, Mallorcak aurrea hartu du markagailuan, Sergio Herreraren akats larri bat baliatuta. Area kanpoan buruz baloia urruntzen saiatu denean, baloiak Muriqiren bularra jo du eta ate barrura sartu da (0-1).
Atsedenaldira iritsi aurretik, Herrerak Mallorcaren bigarrena eragotzi du Pablo Torrek buruz erremate arriskutsua egin ostean.
Horrela, talde bisitaria abantailarekin joan da atsedenaldira.
Bigarren zatian, Osasuna beste bizitasun batekin atera da, eta Liscik erasoko aldaketa bikoitza egin du Raul eta Moro zelairatuz.
Entrenatzaile italiarraren erasoko planteamendua, baina, zapuztu egin da Mallorcak kontraerasoan bigarrena egin duenean. Muriqik ate barrura bidali du baloia, etxeko taldearen partida maldan gora jartzeko (0-2).
Mallorcak ondo eutsi dio markagailuari, baina Virgilik txartel gorria ikusi du Morori sarrera bat egin ostean.
Handik gutxira, Raulek ikusi du gorria, VARek jokalariak egindako sarrera bat aztertu ondoren.
Neurketaren azken minutuetan, 89. minutuan, Kike Barjak aldea murriztu du (1-2).
Ondoren, azken hasperenean, 94. minutuan, Budimirrek berdinketaren gola egin du, kontraerasoan (2-2). Gorritxoek aukera izan dute hirugarrena egiteko, baina ez dute asmatu.
Alessio Lisci: "Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du bihar Mallorcaren aurka jokatuko duten partidaren atarian. "Gogo handia dugu, partida oso garrantzitsua da, finalaren tankera duen neurketa", azpimarratu du. "Irabaziz gero, ez ginateke matematikoki salbatuta egongo, baina bai birtualki", adierazi du.
Braulio Vazquez: “Egon nahi dudan lekuan nagoela erakutsi dut, zoriontsu naizen lekuan”
Braulio Vazquez aurkeztu dute Osasunako kirol zuzendari 2029ra arte. Galiziarra Osasunan kirol zuzendari gisa denbora gehien egon den gizona izango da. Prentsaurrekoan adierazi duenez, "hori niretzat harro egoteko modukoa da", eta klub garrantzitsuen aukerak izan dituela gaineratu du.
Braulio Vazquez kirol zuzendariak Osasunarekin berritu du, 2029ra arte
Jose Antonio Prieto Cata futbol profesionaleko idazkari teknikoak ere sinatu du berritzea Nafarroako klubarekin. Braulio 2017an iritsi zen Osasunara, eta kargua bere gain hartu zuenetik, talde gorritxoa Lehen Mailara igo zen 2019an, sei aldiz eutsi dio mailari, Errege Kopako final bat jokatu du, eta Konferentzia Ligan ere izan da.
Lisci: "Agian 0-0eko partida izan da, baina futbolean golak sartu behar dira"
Osasunako entrenatzaileak partida amaitu ostean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, igande honetan Valentziaren aurka Mestallan jokatu duten neurketa "agian" 0-0ekoa izan da, eta ez 1-0ekoa, baina "futbolean golak sartu behar dira".
Osasunak atera jaurti gabe galdu du Valentziaren aurka (1-0)
Arrisku gutxiko partida izan da bi aldeetatik, eta Ramazanik penaltiz egin duen gola izan da atera egin duten jaurtiketa bakarra.
Moncayola: "Gaur erakutsi dugu taldea ondo dagoela, liderren aurka garaipen borobila lortuta"
Jon Moncayola Osasunako jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Real Madril 2-1 garaitu ostean.
Raul Garciak azken minutuetan sartutako gol bikainak garaipena eman dio Osasunari Real Madrilen aurka (2-1)
Lehenengo gola Budimirrek egin du lehen zatian, penaltiz. Bigarrenezn, Viniciusek banakoa egin du 73. minutuan, eta, luzapenean, Raul Garciak garaipena eman die nafarrei.
Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria izaten dela esan didate"
Real Madrilen aurkako neurketa jokatu aurreko prentsaurrekoan esan duenez, Osasunako entrenatzaileak badaki Madrilgo taldearen aurkako partidetan Sadarren giro "ikaragarria" izaten dela.
Alessio Lisci: "Talde batek irabaztekotan, Elxek irabazi behar zuen"
Osasunako entrenatzaileak Elxen aurkako berdinketaz (0-0) hitz egin du EA Sports Ligako 24. jardunaldian. (Adierazpenak gazteleraz)