Osasuna no puede puntuar en el Sánchez-Pizjuán, ante el Sevilla (2-0)
Osasuna ha perdido, 2-0, ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la décima jornada de la Liga EA Sports de la temporada 2026-2027, este lunes por la noche. Isaac Romero, en el minuto 24, y Félix Correia, en el 82, han marcado los goles del equipo andaluz, que han sentenciado el partido. Así, Osasuna se queda en la clasificación con los once puntos que ya tenía, y ocupa, de manera provisional, la duodécima posición.
Osasuna ha arrancado con fuerza el choque, pero no ha podido traducir su buen juego en ningún gol en ese tramo inicial, y el Sevilla, en cambio, ha marcado en una de sus primeras opciones; Isaac Romero, en el minuto 24, con un gran chut con la izquierda, ha puesto por delante al equipo andaluz.
Ya en el tramo final del encuentro, con Osasuna buscando el empate, el Sevilla ha sentenciado. Lo ha hecho por mediación de Félix Correia, en el minuto 82, en un contrataque. El tanto ha terminado con las posibilidades del equipo navarro de llevarse algo positivo del Sánchez-Pizjuán, y, en definitiva, ha cerrado el marcador.