Osasuna no puede puntuar en el Sánchez-Pizjuán, ante el Sevilla (2-0)

Osasuna ha perdido, 2-0, ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la décima jornada de la Liga EA Sports de la temporada 2026-2027, este lunes por la noche. Isaac Romero, en el minuto 24, y Félix Correia, en el 82, han marcado los goles del equipo andaluz, que han sentenciado el partido. Así, Osasuna se queda en la clasificación con los once puntos que ya tenía, y ocupa, de manera provisional, la duodécima posición.