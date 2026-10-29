Osasuna no falló y certificó su clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras golear este jueves por 0-6 al modesto Atlético Calatayud, conjunto de la regional aragonesa, en un encuentro que sirvió para que los menos habituales del equipo navarro, como Raúl García, autor de un triplete, se reivindicasen ante el nuevo entrenador rojillo.

Empezando por el extremo Raúl Moro, que hasta ahora tan sólo había jugado un partido como titular y que demostró que puede ser alternativa más que válida para Jagoba Arrasate en la banda izquierda.

De hecho, no habían pasado ni cuatro minutos de juego cuando Moro demostró su calidad como asistente con un magnífico centro que Asier Osambela envió a la red, aunque el tanto no subió al marcador al estimar el colegiado, erróneamente, como se comprobó en las imágenes, que el jugador rojillo se encontraba en posición ilegal.

Nada pudo impedir, sin embargo, que Osasuna se adelantase finalmente a los trece minutos en un nuevo centro desde la banda izquierda de Raúl Moro que Raúl García, otro de los que aprovechó la cita para reclamar más minutos, convirtió en el 1-0 con un potente cabezazo.

Pero el ataque del equipo pamplonés no se limitó a la banda izquierda, ya que Kike Barja se convirtió en un problema constante para los jugadores del Atlético Calatayud con sus incursiones por el carril derecho.



Insistencia que acabó teniendo premio a los veintiocho minutos en una gran acción individual de Barja, que se zafó de su defensor en el interior del área con una eléctrica bicicleta, que se convirtió en el 0-2.



Un gol que no aplacó la voracidad ni de Kike Barja ni de Raúl García, que a los treinta y nueve minutos sentenciaron definitivamente la eliminatoria con un nuevo gol (0-3), en una acción en la que el delantero cabeceó con sutileza un centro medido del extremo.

