Osasuna supera al Atlético Calatayud con total autoridad (0-6)
Los goles de Raúl García del Amo (3), Kike Barja, Dubasin (penalti) y el debutante Asier Bonel reflejan la superioridad rojilla en la eliminatoria de primera ronda de Copa del Rey.
Osasuna no falló y certificó su clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras golear este jueves por 0-6 al modesto Atlético Calatayud, conjunto de la regional aragonesa, en un encuentro que sirvió para que los menos habituales del equipo navarro, como Raúl García, autor de un triplete, se reivindicasen ante el nuevo entrenador rojillo.
Empezando por el extremo Raúl Moro, que hasta ahora tan sólo había jugado un partido como titular y que demostró que puede ser alternativa más que válida para Jagoba Arrasate en la banda izquierda.
De hecho, no habían pasado ni cuatro minutos de juego cuando Moro demostró su calidad como asistente con un magnífico centro que Asier Osambela envió a la red, aunque el tanto no subió al marcador al estimar el colegiado, erróneamente, como se comprobó en las imágenes, que el jugador rojillo se encontraba en posición ilegal.
Nada pudo impedir, sin embargo, que Osasuna se adelantase finalmente a los trece minutos en un nuevo centro desde la banda izquierda de Raúl Moro que Raúl García, otro de los que aprovechó la cita para reclamar más minutos, convirtió en el 1-0 con un potente cabezazo.
Pero el ataque del equipo pamplonés no se limitó a la banda izquierda, ya que Kike Barja se convirtió en un problema constante para los jugadores del Atlético Calatayud con sus incursiones por el carril derecho.
Insistencia que acabó teniendo premio a los veintiocho minutos en una gran acción individual de Barja, que se zafó de su defensor en el interior del área con una eléctrica bicicleta, que se convirtió en el 0-2.
Un gol que no aplacó la voracidad ni de Kike Barja ni de Raúl García, que a los treinta y nueve minutos sentenciaron definitivamente la eliminatoria con un nuevo gol (0-3), en una acción en la que el delantero cabeceó con sutileza un centro medido del extremo.
Otros tres goles en la segunda parte
Escenario que no varió en la segunda mitad, en la que Jonathan Dubasin, que firmó a los cincuenta y dos minutos el 0-4 desde el punto de penalti, se unió a la fiesta goleadora del conjunto rojillo.
Aunque fue Raúl García, que contaba esta campaña con un único tanto en su casillero, quien siguió acaparando todos los focos, tras completar su particular triplete, al establecer siete minutos más tarde el 0-5 al remachar a la red un nuevo centro de Raúl Moro.
Pero ni así dejaron de buscar la portería los de Jagoba Arrasate, que cerraron la victoria (0-6) y la clasificación con un gol a los ochenta y dos minutos del debutante Asier Bonel.
La Peña Sport, eliminada (1-5)
Por su parte, en el duelo disputado en Tafalla, la Peña Sport no pudo hacer frente al Huesca. Tras unos igualados minutos iniciales, el equipo aragonés comenzó a imponerse con claridad y, lo que le valió para finalizar la primera parte con dos goles de ventaja (0-2), mediante los tantos logrados por Marc Aznar (m.21) y Collado (m.30).
Tras la reanudación del encuentro, los visitantes no tardaron en hacer el tercero tras una espectacular jugada hilvanada entre Collado y Mario García, que este último se encargaría de materializar (m.55).
Los asistentes al campo de fútbol de San Francisco al menos tuvieron la satisfacción de celebrar un gol del cuadro local, cuyo autor fue el navarro Joaquín Recalde (m. 65) En cualquier caso, la alegría de los seguidores tafalleses apenas duró, ya que dos minutos después Luismi vio al portero adelantado y se ha sacó un disparo desde el centro del campo para firmar el cuarto. Más tarde Ander Gorostidi se encargaría de cerrar el marcador (m.88).