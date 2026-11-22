El equipo rojillo, con varios cambios en el once, ha tirado de Aimar Oroz desde el comienzo para generar fútbol y buenas salidas de balón. Los locales han avisado con un gran centro de Rosier, con Barja recibiendo solo y preparando el disparo rápido, finalmente rechazado por la zaga malagueña. Osasuna ha buscado el gol desde el inicio.

En el minuto 20, con un Osasuna que iba a más, Rosier ha realizado un buen regate a Larrubia para poner un caramelo de centro hacia la cabeza de Ante Budimir. Testarazo del croata adelantándose a su marcador para hacer el noveno tanto de la temporada.