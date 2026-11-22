Budimir marca y Osasuna resiste el empuje del Málaga para volver a ganar (1-0)
Osasuna ha vuelto a la senda de la victoria ante el Málaga después de tres jornadas gracias a un gol de Ante Budimir en la primera parte, en un encuentro en el que ha dominado inicialmente, pero en el que ha terminado sufriendo ante el empuje de los andaluces.
Resumen del partido
Dominio rojillo en la primera mitad
El equipo rojillo, con varios cambios en el once, ha tirado de Aimar Oroz desde el comienzo para generar fútbol y buenas salidas de balón. Los locales han avisado con un gran centro de Rosier, con Barja recibiendo solo y preparando el disparo rápido, finalmente rechazado por la zaga malagueña. Osasuna ha buscado el gol desde el inicio.
En el minuto 20, con un Osasuna que iba a más, Rosier ha realizado un buen regate a Larrubia para poner un caramelo de centro hacia la cabeza de Ante Budimir. Testarazo del croata adelantándose a su marcador para hacer el noveno tanto de la temporada.
Gol de Budimir
Seguía el empuje con centros constates desde los costados. Moi y Aimar han sacado toda su calidad. Mientras tanto, el Málaga apenas generaba en ataque, centrándose en defender. El segundo ha estado a punto de caer. Recorte y disparo de Barja con intervención de un Herrero que ha visto cómo Recio le hizo un favor sacando un gol cantado de Budimir en el rechace. Segundos después, potente volea de Budimir que se ha marchado a poco del palo.
Con más orgullo que argumentos sobre el verde, los andaluces han tratado de ir hacia arriba, pero su rival no ha dudado en despejar el esférico al cielo de Pamplona sin ningún tipo de contemplación. Con un último disparo de Budimir se ha llegado al descanso.
Momentos de zozobra tras el descanso
Se ha reanudado el choque con mismo guion. A las primeras de cambio, en el minuto 53, Budimir se ha hecho hueco y ha sacado un zurdazo que se ha topado con el travesaño. Tres cambios en 15 minutos de Funes para intentar cambiar el rumbo del partido, que a partir de entonces sí han podido hacerse con el control. Niño ha metido el miedo en la zaga rojilla con una buena jugada individual con posterior disparo. Ha despertado el Málaga con Osasuna jugando con fuego.
Se ha impacientado El Sadar, viendo el cambio de nivel de los suyos de la primera a la segunda parte. Juan Cruz ha entrado al remate de cabeza cruzando el balón sin puntería.
Expulsión de Catena
Ha empujado y empujado el Málaga sin el premio final. De Burgos Bengoetxea ha sacado la segunda amarilla a Catena en el tiempo añadido. Osasuna ha ido de más a menos, hasta generar ciertas dudas, pero con el pitido final, los casi 20 000 espectadores han respirado aliviados para volver a ganar después de tres jornadas.