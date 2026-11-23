La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer esta tarde los horarios de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras realizar el sorteo de los emparejamientos por la mañana.

Así, el único derbi que ha deparado el sorteo y plato fuerte para el fútbol vasco, el choque Amorebieta-Osasuna, será el último en jugarse, ya que se disputará el jueves, 3 de diciembre, a las 21:00 horas.

El resto de las eliminatorias en las que equipos vascos se juegan la clasificación se disputarán antes, entre el martes y el miércoles. De esta manera, los primeros en jugarse el pase serán Alavés y Athletic. El equipo babazorro visitará a la Gimnástica de Torrelavega el martes, 1 de diciembre, a las 21:00 horas, y los leones se enfrentarán al Numancia en Soria el mismo día y a la misma hora.

El miércoles, 2 de diciembre, será el turno del Portugalete, que recibirá en La Florida al Deportivo A Coruña a las 19:00 horas. A la misma hora, el Eibar rendirá visita al Sant Andreu. El último en jugar esa jornada será el Sestao River, que recibirá en Las Llanas al Villareal, en una eliminatoria que comenzará las 21:00 horas.