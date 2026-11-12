El choque no ha podido comenzar de mejor manera para el equipo rojillo, ya que se ha adelantado en el segundo minuto de partido gracias a un tanto de Adri Parada. La centrocampista riojana ha robado el balón y ha definido a la perfección con un gran remate.

El arranque de partido ha sido muy intenso. En el bando visitante, Barquero ha sido una de las más activas, buscando generar peligro en ataque. En el minuto 20 ha llegado el empate del conjunto riojano, obra de la centrocampista jamaicana Sade Adamolekun.

En el 24, Nuria Rodríguez con una gran parada ha evitado el segundo gol del Logroño United. Poco después el equipo riojano ha tenido otra clarísima ocasión para adelantarse en el marcador, ya que un disparo de Cris Redondo se ha marchado rozando el poste. En el minuto 32, Margarita Giménez ha buscado sorprender a Nuria desde fuera del área con un disparo lejano, pero sin lograr su objetivo.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde Cris Redondo no ha perdonado tras finalizar una gran jugada colectiva para darle la vuelta al marcador. María Barquero ha asistido a la delantera segoviana tras recibir un balón en profundidad de Cata. El Logroño United ha buscado ampliar la ventaja antes del descanso con un buen disparo de Cata, pero el resultado no se ha movido más.