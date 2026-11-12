Osasuna hace sufrir al Logroño United, pero queda apeado de la Copa de la Reina (2-3)
Osasuna ha quedado fuera de la Copa de la Reina tras caer por 2-3 ante el Logroño United en la tercera eliminatoria en el partido disputado esta tarde en Tajonar. El equipo rojillo no ha podido dar la sorpresa ante el decimosegundo clasificado de la Liga F, pero ha apretado de lo lindo y ha hecho sudar al conjunto riojano.
Un inicio de partido esperanzador
El choque no ha podido comenzar de mejor manera para el equipo rojillo, ya que se ha adelantado en el segundo minuto de partido gracias a un tanto de Adri Parada. La centrocampista riojana ha robado el balón y ha definido a la perfección con un gran remate.
El arranque de partido ha sido muy intenso. En el bando visitante, Barquero ha sido una de las más activas, buscando generar peligro en ataque. En el minuto 20 ha llegado el empate del conjunto riojano, obra de la centrocampista jamaicana Sade Adamolekun.
En el 24, Nuria Rodríguez con una gran parada ha evitado el segundo gol del Logroño United. Poco después el equipo riojano ha tenido otra clarísima ocasión para adelantarse en el marcador, ya que un disparo de Cris Redondo se ha marchado rozando el poste. En el minuto 32, Margarita Giménez ha buscado sorprender a Nuria desde fuera del área con un disparo lejano, pero sin lograr su objetivo.
Sin embargo, cuatro minutos más tarde Cris Redondo no ha perdonado tras finalizar una gran jugada colectiva para darle la vuelta al marcador. María Barquero ha asistido a la delantera segoviana tras recibir un balón en profundidad de Cata. El Logroño United ha buscado ampliar la ventaja antes del descanso con un buen disparo de Cata, pero el resultado no se ha movido más.
A un gol de forzar la prórroga en la segunda mitad
Tras el paso por vestuarios la segunda mitad ha comenzado con una gran oportunidad para el equipo de la capital riojana. Un disparo de María Barquero se marchado fuera, pero muy cerca de la portería defendida por Nuria. Osasuna ha respondido inmediatamente con un remate de Adri Parada, que la guardameta hernaniarra Olatz Santana ha desviado y se ha estrellado en el larguero antes de irse fuera.
El jarro de agua fría para las rojillas ha llegado en el minuto 72 cuando la incisiva María Barquero ha hecho el tercero de las riojanas y ha puesto tierra de por medio en la eliminatoria. A pesar de ello, Osasuna no se ha resignado y ha seguido trabajando. Así, las rojillas han marcado el gol de la esperanza en el último minuto del encuentro. Churruca ha hecho el 2-3. El equipo navarro ha intentado igualar el marcador en el descuento, pero no ha sido posible.