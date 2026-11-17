El lateral de Osasuna Abel Bretones estará apartado de los terrenos de juego durante las próximas jornadas y dejará su puesto a un Diego Rico que apenas ha disputado 101 minutos esta temporada.

Las pruebas médicas realizadas en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado que el lateral sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El futbolista terminó con molestias el entrenamiento del lunes y ya ha iniciado su proceso de recuperación, aunque el tiempo de baja queda pendiente de su evolución.

Se trata de una ausencia importante, ya que Bretones había sido un habitual en las alineaciones esta temporada, tanto con Luis Miguel Ramis como con Jagoba Arrasate. Su lesión abre ahora la puerta a Diego Rico, que tendrá que asumir protagonismo en el lateral izquierdo.

El experimentado futbolista, llegado desde el Getafe, apenas ha acumulado 101 minutos repartidos en dos encuentros, frente al Espanyol y al Rayo Vallecano. Ahora, todo apunta a que tendrá una oportunidad este mismo domingo ante el Málaga, en un partido en el que deberá dar un paso adelante para cubrir la baja de su compañero.