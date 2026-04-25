OSASUNA VS. SEVILLA
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Lisci: “El de mañana es el partido más importante del año"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lisci: "Biharkoa urteko partidarik garrantzitsuena da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Sevilla en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

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