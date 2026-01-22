FICHAJE
Raúl Moro: “Vengo con la misión de seguir haciéndolo bien, ayudar al equipo y al club”

Euskaraz irakurri: Raúl Moro: "Ondo egiten jarraitzeko misioarekin nator, taldeari eta klubari laguntzeko"
Raúl Moro ha fichado con Osasuna hasta el 2031. El exjugador del Ajax ha comparecido en rueda de prensa, junto a Braulio Vázquez, y según ha contado está en el sitio que cree que tiene que estar.

Tajonar Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

