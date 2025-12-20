Herrera: "Parece fácil, pero hemos tenido que pelear mucho"

Osasuna se enfrenta al Huesca, en El Alcoraz, este miércoles, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Alessio Lisci, el entrenador del conjunto navarro, ha reconocido que el derbi del sábado frente al Alavés tendrá incidencia en el equipo que presente, "pero vamos a sacar una alineación que tiene todas las papeletas para pasar", ha precisado.