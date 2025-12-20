Osasuna vs. Alavés (3-0)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Herrera: "Parece fácil, pero hemos tenido que pelear mucho"

Sergio Herrera, portero de Osasuna.
18:00 - 20:00
Sergio Herrera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Herrera: "Erraza dirudi, baina asko borrokatu behar izan dugu"
author image

EITB

Última actualización

El portero de Osasuna ha hablado del derbi ganado ante el Alavés (3-0) en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

Fútbol Osasuna El Sadar LaLiga EA Sports Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X