El Eibar se ha clasificado para los octavos de final de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027, este miércoles, en la Ciudad Deportiva de Buñol, en Valencia. El equipo de Iñaki Goikoetxea ha obtenido el billete para la siguiente ronda al eliminar, en la tercera eliminatoria del campeonato, al Levante, en un partido que el Eibar ha ganado por 0-1 y en el que ha sido decisivo el gol que ha marcado, en el minuto 65, Adela Rico.

Ha sido un encuentro típico de Copa de la Reina, con mucha tensión por todo lo que había en juego, en el que el Eibar ha mostrado su fuerza, y, en los minutos finales, ha sabido sufrir, para hacer frente a los intentos del Levante, que no se ha rendido. En ese sentido, el primer tiempo ha sido muy igualado, con un duro forcejeo de ambos equipos en el centro del campo; en la segunda mitad, el conjunto vasco ha dado un paso hacia adelante, y se ha asomado con más claridad a las inmediaciones de Anna Álvarez, guardameta del Levante; mediado ese segundo tiempo, ha llegado el gol de Adela Rico, que ha sido, en definitiva, decisivo en la eliminatoria.

En el tramo final del choque, el Levante ha puesto cerco a la portería del Eibar, pero Laura Martí y sus compañeras de la línea defensiva han conseguido evitar el gol del empate del equipo valenciano, y, de esta forma, el Eibar estará en el sorteo de octavos de final, el jueves que viene, día 26.