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Jon Ander Ulazia, presidente del Eibar: “Siento un gran orgullo”
Jon Ander Ulacia tomará el relevo de Amaia Gorostiza en la presidencia del Eibar, durante el año que resta para finalizar su mandato. Este miércoles, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar sus objetivos.
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